Farmaci gratuiti per i cittadini ucraini: l'iniziativa dell'ordine dei farmacisti

Vincenzo Santagada, presidente dell’ Ordine dei Farmacisti di Napoli e assessore alla Salute e Verde del Comune di Napoli ha incontrato oggi il console generale dell'Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko. Stretto patto per la somministrazione di farmaci gratuiti con il progetto “Un Farmaco per tutti” per dare sostegno ai popoli colpiti dalla guerra.

“Il console mi ha fornito una lista di farmaci necessari e ci attiveremo subito con i volontari di Un Farmaco per tutti. Con questo progetto pluriennale abbiamo creato una rete così solida da poter garantire ogni anno migliaia di presidi gratuiti in tutto il mondo e ora non lasceremo sole le persone che stanno affrontando un momento così drammatico” spiega Santagada.