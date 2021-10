Famiglia inglese risulta tutta positiva al Covid durante controlli a Capodichino: trasferita all'Ospedale del Mare

Una famiglia inglese, durante controlli a Capodichino, è risultata tutta positiva Covid-19 ed è stata trasferita presso il Covid center dell'Ospedale del Mare. A riferirlo è stato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"Ieri, durante dei controlli, è stata fermata a Capodichino una famiglia inglese, con bambini, tutta positiva. Attualmente sono ospitati presso la struttura del Covid center all'Ospedale del Mare. Quando in Gran Bretagna abbiamo una diffusione ormai enorme di contagi e così in altri Paesi d'Europa e del Mondo, è evidente che questo problema prima o poi arriva in Italia. Per questo dobbiamo preoccuparci per tempo", ha spiegato il Governatore della Campania.