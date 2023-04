Il tweet di Facci dopo Napoli-Milan: "Ah se i napoletani lavorassero come piangono...". Gli risponde De Giovanni

"Ah, se lavorassero come piangono, che potenza che sarebbero". È il tweet pubblicato dal giornalista Filippo Facci che raffigura dei tifosi del Napoli ripresi allo stadio Maradona, ieri sera, in lacrime dopo la sconfitta patita dagli azzurri contro il Milan in Champions League.

Facci cita il luogo comune del napoletano scansafatiche quindi, gongolando anche per la vittoria dei rossoneri. Una frase che non poteva non suscitare polemiche, e alla quale ha risposto lo scrittore De Giovanni su Facebook: "Signore e signori, ecco a voi Filippo Facci. Il volto sorridente del giornalismo italiano".