Il toccante post su Facebook di Fabrizio Mangoni per dire addio alla vita e agli amici

Architetto, docente universitario, scrittore, con il dono dell'ironia e la passione per Napoli e la sua storia, Fabrizio Mangoni si è spento oggi. A Facebook ha affidato il suo toccante saluto alla vita e agli amici.

Il post di addio

"Care amiche e amici,

scrivo questa letterina in un momento in cui la salute mi fa nutrire un po’ di speranze. Sarebbe stato difficile altrimenti. Ho sempre amato raccontare e la fine è l’unica cosa che non possiamo raccontare. Quindi ho deciso di raccontarmi un dopo. Posso dire di avere attraversato la vita con allegria e leggerezza. Quanto ci siamo divertiti! Ma quanto veramente! Con ognuno di voi posso ricordare momenti di intensa gioia. Momenti di amicizia e di lavoro si sono sempre intrecciati. Certo non sono mancati i momenti dolorosi: chi se ne è andato prima, lasciandoci il loro vuoto, le sofferenze, le difficoltà. Ma posso dirvi che mi sono risparmiato i dolori inutili: quelli legati al mito del successo, della carriera, dei riconoscimenti pubblici.

Se c’è un senso della mia vita è proprio questo, l’avere privilegiato i processi sui fini, utilizzare le occasioni del lavoro per stringere amicizie e conoscere pezzi del mondo.

Questo è il messaggio che vi lascio sul senso della mia vita. Non mi dispiace qualche lacrimuccia, ma adesso tirate un respiro e dedicatemi un bel sorriso. Poi siccome vi mancherò, ma anche voi mi mancherete certamente, vi chiedo ogni tanto di ricordare qualche episodio comune. Sarà il mio modo di stare ancora un po’ insieme. Caterina, amore mio, ci siamo già detto tutto. So che saprai conservare lo scrigno Fabbricate, con i suoi tesori. Un bacio a tutti Fabrizio, vostro amico del cuore".

La benedizione della salma avverrà presso la chiesa dell’Addolorata di San Mauro Cilento domenica 16 luglio alle ore 12. I funerali saranno celebrati in Napoli presso la Chiesa dell’Ascensione a Chiaia lunedì 17 luglio alle ore 12.