Un murale per De Andrè: "Il Faber amava Napoli"

"Fabrizio ha sempre amato Napoli e i napoletani e credo che loro abbiano sempre ricambiato". Dori Ghezzi torna a Napoli, precisamente a Scampia. A pochi metri dell'auditorium dedicato al Faber, adesso tocca al murale firmato da Jorit e Trisha. Un'opera che occupa l'intera facciata di uno dei palazzi di via Labriola in cui sono stati trasferiti gli ex abitanti delle vele.

"Lui ha vissuto a Napoli - continua la Ghezzi, compagna del cantautore noncheé responsabile della Fondazione che porta il suo nome - la sua prima fidanzata era napoletana, parlava il napoletano e ha scritto canzoni in questo dialetto. Fabrizio è amato in tutta Italia, ma forse da nessuna parte come in Campania".

Per realizzare il murale, Jorit ha collaborato con Trisha, una writer del posto che è salita alla ribalta internazionale: "Forse non c'è un legame tra De Andrè e Scampia, ma sicuramente c'è con Napoli. Mi piaceva l'idea di portare qui un rivoluzionario, uno che con la sua poesia parla di rinascita. E quale quartiere più di Scampia merita questa rinascita?".