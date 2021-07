Eurovision, Clemente: "Napoli non poteva candidarsi. Manca un palazzetto"

Non è corretto dire che si è scelto di non candidare Napoli come sede all'Eurovision contest 2022, a manifestazione musicale europea vinta quest'anno da Maneskin. La verità è che Napoli non ha mai avuto la possibilitò di candidarsi e il perché lo spiega l'assessore comunale e candidata sindaco Alessandra Clemente: "Tra i requisiti c'è anche quello di avere una struttura al chiuso da 10mila posti e queto tipo di luogo, in città, manca. Dobbiamo lavorare affinché in futuro non si perdano queste opportunità".