Per gli Europei gli scatti social di Marianna Fortuna, super tifosa di Insigne

Europei di calcio. Sta per giungere il grande giorno e la prima partita degli Azzurri contro la Turchia e le super tifose inziano a dedicare scatti di qualsivoglia genere per il team di Mister Mancini.

Una che non passa inosservata è Marianna Fortuna, napoletana che subito si auto celebra come lady Italia e comparire sui suoi social con delle foto ammiccanti e dedicate agli imminenti europei di calcio.

La venere bionda, inoltre è una super tifosa del talento di Frattamaggiore Lorenzo Insigne e si dispiace per l'esclusione in extremis di Politano: "Sono convinta che Insigne sia nelle condizioni fisiche per disputare un ottimo macht di apeertura e spero che Roberto Mancini lo impieghi sin da subito".