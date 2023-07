Cimitero Nuovissimo di Poggioreale, via all'esumazione ordinaria e massiva delle salme

Con ordinanza sindacale n. 447 del 13/07/2023, l'amministrazione comunale di Napoli ha dato avvio alla procedura di esumazione ordinaria e massiva delle salme, per scadenza del termine decennale del ciclo di rotazione, inumate nelle aree del cimitero di Poggioreale Nuovissimo ed indicate nell'elenco pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

Al fine di promuovere adeguata e capillare informazione, l'ente di Palazzo San Giacomo ha pubblicato l'ordinanza sindacale n. 447/2023 e l'elenco delle salme da esumare, affinché i congiunti dei defunti tuttora sepolti, durante il periodo non irrilevante (75 giorni) di pubblicazione della citata ordinanza, possano intervenire per manifestare un ancorché ed eventuale tardivo interesse a curarne direttamente l'allocazione in un loculo o in un tumulo di resti mortali, prendendo contatto con gli uffici front-office del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, in via S. Maria del Pianto 146, 80144 Napoli al tel. 081.7957524.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48838 .