Estate a Napoli: previsti 12 milioni di turisti

La previsione di Confesercenti: "Dovremmo accogliere al meglio per spingerli a tornare, ma in città i servizi non sono ancora all'altezza"

Secondo il presidente di Confesercenti Vincenzo Schiavo Napoli è pronta ad accogliere per l'estate circa 12 milioni di turisti. Un numero impressionante che è indice di quanto la città piaccia sempre più. "Soffriamo ancora di servizi non all'altezza, come il trasporto pubblico e stiamo investendo di questo problema il Comune per fare in modo che chi viene sia invogliato a tornare".