Esplosione di Ponticelli, morto proprietario del garage. Danni strutturali per l'edificio

L'esplosione, avvenuta intorno alle 13 all'interno di un locale adibito a box auto e moto, è stata sentita a metri e metri di distanza. Su cause e modalità stanno indagando carabinieri e tecnici dei Vigili del fuoco. Di certo la deflagrazione ha provocato danni strutturali diffusi all'edificio, un fabbricato a due piani fuori terra situato al civico 23/G di via Vicinale Cupa Bolino, in cui risiedono 3 famiglie.

La vittima dell'esplosione, Vincenzo Rosselli, nato a Napoli il 9 novembre del 1977, abitava nell'appartamento adiacente al locale garage. Il suo corpo è stato sbalzato a circa 20 metri di distanza, sul giardinetto in prossimità dell'edificio, sottostante via della Villa Romana, e dilaniato dall'esplosione.

Le fiamme che sono seguite allo scoppio hanno danneggiato due autovetture che si trovavano all'interno del box, una delle quali completamente ribaltata dall'esplosione, e 2 scooter.

I Vigili del fuoco - squadra 9B - Distaccamento di Ponticelli, accorsi con ogni mezzo a disposizione a tempo record sul posto, hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme e mettere la zona in sicurezza.