Esercitazioni per il rischio collegato al bradisismo ai Campi Flegrei, come partecipare

Nell'ambito del programma di esercitazioni previste per il rischio collegato al bradisismo ai Campi Flegrei, si terrà nei giorni 25 e 26 giugno 2024 la seconda esercitazione nazionale per il rischio bradisismo per testare lo scenario 3 del piano speditivo per il bradisismo nell'area flegrea.

Lo scenario 3 prevede la mobilitazione nazionale del sistema di Protezione Civile e precede la dichiarazione dell’eventuale stato di emergenza. Nella mattinata del giorno 26 giugno sarà testata l’accoglienza di parte della popolazione nella “zona di intervento" del bradisismo.

E' possibile partecipare in forma volontaria all'esercitazione per il giorno 26 giugno 2024, compilando il form specifico sul sito Comune di Napoli, all'indirizzo: https://www.comune.napoli.it/exe_bradisismo . E' possibile inviare la propria adesione entro domenica 23 giugno 2024 alle ore 18.00.



Potrà partecipare un numero massimo di persone conformemente agli indirizzi nazionali. Il criterio di accettazione della richiesta di partecipazione sarà sia cronologico che geografico, relativamente alle strade comprese nell'area di intervento. Se si vuole portare con sè il proprio animale domestico, va indicato nell'apposita casella.