Esami di maturità, domani la prima prova: le possibili tracce e l'alt ai "diplomifici"

Si avvicina l’appuntamento annuale degli esami di maturità. Gli studenti campani di quinta superiore li affronteranno a partire da domani, mercoledì 19 giugno, con la prima prova di italiano uguale per tutte le scuole. Giovedì 20 giugno sarà poi il giorno della seconda prova, diversa a seconda dei vari percorsi di studio. Infine dal lunedì successivo, il 24 giugno, è previsto il colloquio con le commissioni che esamineranno non più di cinque candidati al giorno

La notizia di questi giorni è che gli esami di quest’anno dovrebbero – almeno nelle intenzioni manifestate dal governo - essere gli ultimi in cui si sente parlare di “diplomifici”, ovvero quegli istituti paritari in cui ottenere il titolo di studio è “meno difficile”. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha disposto già da mesi un’indagine a tappeto con tanto di ispezioni della guardia di finanza in 70 istituti paritari del Paese, di cui ben 40 si trovano in Campania. Il cosiddetto “turismo del diploma” vede proprio la regione campana essere quella col più alto tasso percentuale di maturandi provenienti dalle scuole paritarie, il 30% del totale contro il 7% nel resto d’Italia.

La prima prova

Domani si parte alle 8.30 con la prima prova. Avrà una durata massima di 6 ore con a disposizione per tutti gli indirizzi di studio 7 tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Nel "toto tracce" l'anniversario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, la nascita 150 anni fa di Guglielmo Marconi e quella 120 anni fa di Robert Oppenheimer. Tra gli autori più gettonati Luigi Pirandello, Gabriele D'Annunzio, Alessandro Manzoni e Giuseppe Ungaretti. Tra le ricorrenze storiche spicca la Prima Guerra Mondiale ma si fa strada anche lo sbarco in Normandia. E ancora, l'attualità: temi come il cambiamento climatico, le nuove frontiere aperte dall'intelligenza artificiale, l'invasione di Palestina e Ucraina, la violenza di genere.

Gli ammessi

Intanto è stato reso noto dal Ministero dell'Istruzione che si attesta al 96,4% il totale degli ammessi agli esami di maturità quest'anno (non ammessi quindi al 3,6%). La Campania è al quarto posto delle regioni con più ammessi a pari merito col Lazio.

Il maggior numero degli ammessi è del Molise con il 98,2%, seguito dalla Basilicata con il 97,1% dal Veneto con il 96,9% e da Lazio e in Campania con il 96,8%. Si boccia di più in Sardegna dove non sono stati ammessi il 7,4% degli studenti, seguita da Valle d'Aosta, Liguria, Toscana e Sicilia.