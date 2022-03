Per la "Festa del papà", screening gratuiti alla prostata: come partecipare

Il 19 Marzo all'Ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, nei reparti di Oncologia e di Urologia, si svolgeranno le visite di controllo per lo screening delle patologie prostatiche, per tutti gli uomini dai 18 anni in su.

In Italia il cancro della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta il 18,5 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo: le stime relative all'anno 2020 parlano di 36.074 nuovi casi l’anno a livello nazionale. Nonostante l’incidenza elevata, il rischio che la malattia abbia un esito infausto è basso, soprattutto se si interviene in tempo e, rispetto al 2015, nel 2020 è stata stimata una riduzione dei tassi di mortalità del (-15,6 per cento)