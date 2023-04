Eruzione del Vesuvio del 79 d.c., nuova ricostruzione in uno studio

Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports di Nature da un team di geologi, diretti da Guido Giordano dell'Università Roma 3, e dall'antropologo Pier Paolo Petrone dell'Università Federico II di Napoli, ha permesso una nuova ricostruzione degli eventi termici che hanno colpito gli edifici e gli esseri umani durante l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

La prima nube di cenere, rivelatasi di brevissima durata, entrò in città ad una temperatura iniziale di 500-600 °C e raggiunse poi la spiaggia ancora a più di 500 °C, causando la morte istantanea di tutte le persone rifugiatesi negli edifici in città e negli ambienti sul mare. L'interazione tra la nube di cenere bollente e l'acqua di mare provocò il rigonfiamento della nube e la deposizione di ceneri raffreddate subito dopo, che avvolsero i corpi delle persone già morte a causa del calore estremo. I successivi flussi piroclastici poi seppellirono progressivamente la città a temperature più basse.

L'analisi della riflettanza dei resti di legno carbonizzato ha permesso di registrare eventi termici estremi multipli ed effimeri, rivelando così per la prima volta il reale impatto termico dell'eruzione. L'impatto letale dei flussi piroclastici diluiti documentato per Ercolano suggerisce una maggiore considerazione del rischio vulcanico associato alle nubi di ceneri calde distaccate, che, sebbene di breve durata, possono causare gravi danni agli edifici e un gran numero di vittime.

In una prospettiva di mitigazione del rischio al Vesuvio e altrove, gli autori suggeriscono che gli edifici nella zona rossa andrebbero rinforzati per riparare le persone dall'impatto termico della nube di cenere nel caso in cui l'evacuazione completa non sia possibile. In una futura eruzione, le zone periferiche meno esposte all'alta pressione dinamica dei flussi potrebbero essere colpite da nubi di cenere distaccate di breve durata, dove la sopravvivenza dipende in modo critico dalla capacità dei rifugi di impedire l'infiltrazione del gas bollente e ricco di cenere. Un tale tipo di interventi consentirebbe alle persone che non hanno avuto la possibilità di evacuare per tempo di sopravvivere e di aspettare i soccorsi, o di allontanarsi prima che altri flussi colpiscano l'area.