Campi Flegrei, la simulazione in 3D di un'eruzione vulcanica: "Siamo pronti per affrontare un'emergenza del genere" | VIDEO

Un mini-documentario che spiega il fenomeno bradisismico, il rischio vulcanico nella caldera dei Campi Flegrei e le vigenti pianificazioni di Protezione Civile. E' quanto realizzato dal Dipartimento di Protezione Civile, dalla Regione Campania - Protezione Civile e dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV

Il video dal titolo "Eruzioni vulcaniche e bradisismo. La risposta di protezione civile" include tra l'altro l'animazione in 3D della possibile eruzione vulcanica, con maggiore cura delle fenomenologie e consente di approfondire il rischio vulcanico e il fenomeno bradisismico ai Campi Flegrei soffermandosi sulla situazione attuale, fornendo quindi dati sul sollevamento del suolo e sulla sismicità, sulla risposta di protezione civile alla crisi bradisismica in atto.

Il video si sofferma poi sulle attività di monitoraggio, per dare spazio alla animazione dello scenario eruttivo su cui si basa il Piano nazionale per il rischio vulcanico, che definisce le attività previste nelle diverse fasi operative: attenzione, preallarme e allarme. Vengono illustrati, inoltre, il nuovo sistema di allarme pubblico IT-alert e il Piano di allontanamento dei cittadini della zona rossa in caso di allarme, con un focus sul trasferimento autonomo e assistito verso le Regioni e le Province Autonome gemellate.

Il mini-documentario, realizzato nell'ambito del Piano di comunicazione alla popolazione previsto dal DL 140 del 12 ottobre 2023 e approvato dalla DGR della Regione Campania 679/2023, si rivolge principalmente ai cittadini dell'area flegrea, ma anche ai volontari di protezione civile, e a tutti coloro i quali vogliano approfondire la conoscenza sul rischio vulcanico e bradisismico che interessa i territori per aumentare la propria consapevolezza ed essere più preparati ad adottare i comportamenti corretti in caso di evento.

(credits video Regione Campania/Protezione Civile)