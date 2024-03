Errico Porzio tende la mano a Briatore: "Pronto per una collaborazione"

Flavio Briatore ha annunciato su Instagram l'apertura di Crazy Pizza a Napoli. Tra le tante reazioni, c'è quella di Errico Porzio che sull'argomento si è già espresso qualche tempo fa. Il noto pizzaiolo partenopeo - grande amico di Briatore - ha nuovamente chiarito di non essere intenzionato a "sposare" un concetto di pizza lontano da quello della tradizione partenopea, ma non ha escluso una "collaborazione" in vista dell'apertura del noto marchio.

"Pronto solo per una consulenza"

"L'apertura di Briatore a Napoli per me non è una sorpresa, anzi nel 2022 mi propose di fare società. In quel momento l'idea di collaborare con un grande imprenditore (uno dei più grandi) mi allettava, tanto è vero che mi ero impegnato com lui per la ricerca di una location. Ma sulle idee ci si ragiona, non bisogna farsi prendere dal facile entusiasmo", ha scritto Porzio in un post.

"Non giudico la sua pizza, (non l'ho fatto neanche nel video che scatenò l'inferno due anni fa) ma è troppo lontana dal mio concetto di pizza, motivo percui ho desistito. Ci potrebbe essere una collaborazione consulenziale ma niente di più. Tanto per iniziare ieri gli ho detto come si pronuncia "piennolo" e lui per ringraziarmi mi ha svelato dove aprirà. In bocca al lupo Flavio Briatore", ha concluso.