Erri De Luca: "Non credo che la Russia si fermi all'Ucraina. E' un piano imperialistico più vasto"

"Gli interessi della Russia sono stati quelli del Donbass e della Crimea. Si sono presi la Crimea, hanno annesso di fatto le due regioni del Donbass, non c'entrava niente l'invasione dell'Ucraina. Non penso che si fermi lì. E' un piano imperialistico più vasto. Molte cose non le capisco: il conto delle perdite che viene fatto, dall'una e dall'altra parte, mi sembra incredibile per sottostima. Con tutto quel volume di fuoco, mi sembra inverosimile che il conto delle perdite possa essere stimato in poche centinaia". Così il noto scrittore napoletano Erri De Luca ha parlato alla trasmissione "L'aria che tira", in onda su La7, della guerra in Ucraina.

L'allarme sulle scorte alimentari

"Quello che è successo di strepitoso è che i molti paesi confinanti con l'Ucraina hanno spalancato le loro frontiere, accogliendo incondizionatamente. E questo per me è l'Europa, non le sanzioni unitarie nei confronti dell'economia russa, ma questa reazione popolare nei confronti di questa aggressione. Una cosa che succede immediatamente, in questo genere di guerre, è la fine delle scorte alimentari. Ora le famiglie hanno potuto mettere da parte un po' di provviste, ma le scorte alimentari finiscono. L'effetto immediato degli assedi e dell'occupazione è che non si trova da mangiare. E lì non si tratta di poche persone, ma di milioni di persone che nel giro di poco tempo avranno fame, la peggiore delle umiliazioni che può subire la persona umana", ha spiegato ancora l'intellettuale partenopeo.

"E' una guerra antica, che ci riporta indietro nella memoria"

"Questa è una guerra di invasione, di invasione via terra e che per giunta, adopera pochissimo l'aviazione. E' una guerra di assedio, quindi una guerra del 1900. E' una guerra che adopera molto di più i missili, rispetto all'aviazione. A Belgrado, nel 1999, la Nato ha bombardato in maniera massiccia delle città dell'ex Jugoslavia, ma era esclusa l'opzione di invasione di terra della Serbia. Qui c'è una scarsa copertura aerea, pochi bombardamenti aerei e molti missili, ed un'invasione di terra: è una guerra antica, che ci riporta indietro e per questo motivo risuona forte dentro di noi, nella nostra memoria e nella nostra capacità di reagire. Stiamo reagendo a un'invasione e questo tiene insieme unite le fibre dell'Europa", ha concluso De Luca.