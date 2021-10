Enrico Varriale indagato per stalking: la Rai lo sospende dalle trasmissioni

L'ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, indagato per stalking e lesioni personali aggravate, dopo la querela dell'ex compagna per percosse e stalking, è stato sospeso dal video per decisione dei vertici Rai fino a quando non sarà tutto chiarito. Al momento nei confronti del giornalista napoletano è stata disposta la misura cautelare del "divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa". La decisione, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe stata presa per difendere la reputazione dell'Azienda nonché dello stesso giornalista.

Nei giorni scorsi, Varriale aveva respinto le accuse: "Non ho mai stalkerizzato nessuno e chi afferma questo ne risponderà in tutte le sedi - ha fatto sapere - È una dolorosa vicenda personale che avrei preferito rimanesse tale. Purtroppo però mi sono state rivolte, e rese pubbliche, accuse del tutto false. Sono sicuro che riuscirò a dimostrare la loro infondatezza facilmente e in tempi brevi".