Da OnlyFans al ritiro in convento, Emy Buono: "Mi insultavano per strada e mi chiedevano di girare i porno"

Emy Buono, influencer e modella, protagonista durante i festeggiamenti dello scudetto del Napoli di un'esultanza in lingerie, con conseguenze spiacevoli, ha deciso di abbandonare OnlyFans. Alcuni suoi video privati pubblicati sulla piattaforma sarebbero infatti stati diffusi liberamente sul web e sui social da ignoti senza il suo consenso, provocandole grave nocumento.

"Tutti i miei video sono diventati virali"

Emy racconta a NapoliToday cosa ha provato ripercorrendo le traversie di una vita non sempre agevole: "Ho iniziato a lavorare a 13 anni facendo piccoli lavoretti, perché io e mia madre ne avevamo bisogno in casa per pagare le bollette della luce. Ho anche lavorato come lavapiatti nei ristoranti. Poi sono diventata ballerina in discoteca e la mia vita è migliorata. Ho così avuto la possibilità di partecipare a qualche programma tv e a posare come modella. Ma non ho mai avuto una stabilità economica, sino all'apertura del profilo sulla piattaforma OnlyFans. Mi sono lasciata abbindolare dai guadagni facili perché ho sempre cercato quel qualcosa in più. Non ho pensato al giudizio di mia mamma o dei miei familiari, mi sentivo ribelle e forte. Però ora sono crollata da quando mi sono innamorata. La persona che vorrei vicino non appartiene al mondo dello spettacolo e va con i piedi di piombo con me. In alcune occasioni quando siamo usciti assieme c'era gente che si avvicinava e mi riempiva di improperi volgari anche davanti a lui, chiedendomi persino di girare dei porno. Questo non va bene. Io credevo che la mia privacy venisse tutelata sulla piattaforma. Tutti i miei video sono diventati virali e sono finiti anche a mia madre e alla famiglia della persona che amo. Mi sono sentita tanto piccola e stupida, un oggetto".

"Non avrò mai un'immagine pulita. Ho preso anche antidepressivi"

L'influencer 25enne ci svela le traversie personali vissute dopo la diffusione dei video, che l'hanno portata a pensare di compiere gesti estremi, sino alla decisione di ritrovare la pace in convento: "Penso che un giorno vorrei una famiglia anche io o un figlio e i contenuti che ho girato online non spariranno più. Sarò per sempre etichettata e non avrò una immagine pulita. Penso anche che avrò difficoltà a trovare lavoro. Non voglio sputare nel piatto in cui ho mangiato finora, OnlyFans mi ha dato tanto economicamente ma è ora di dire basta. Non lo faccio solo per la persona che amo, ma soprattutto per me stessa. La decisione di ritirarmi per un po' nel convento di Sorrento (nella Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù di Sorrento), in cui sono già stata in occasione di un noto programma tv che mi ha visto protagonista anni fa, è per tornare a respirare un'area serena, perché solo lì trovo pace, amore puro e sincerità e le suore non mi giudicano. Spesso ho pensato anche di commettere qualche gesto estremo contro la mia persona. Ho preso anche antidepressivi, dormivo tutto il giorno. Ma non è la via giusta. Qualcuno ha detto addirittura che dovevo essere io ad essere stuprata al posto di quella povera ragazza siciliana di cui si parla in questi giorni nelle cronache. Sono cose che non si augurano a nessuno. A Maria Sofia Federico che ha vissuto un percorso simile al mio nella prima parte almeno della vita dico che il porno è pericoloso, ti distrugge l'anima. Voglio diventare un esempio per tutte coloro che hanno bisogno di redimersi e di cambiare vita".