Emilio Fede, domiciliari addio: "Mi trasferisco a Napoli"

Dice di sentirsi libero, e che "appena sbrigate le pratiche andrò a Napoli, vivrò là il resto della mia vita con mia moglie e con una popolazione straordinaria". È felice Emilio Fede, da oggi in prova ai servizi sociali dopo un anno ai domiciliari per il caso 'Ruby bis'.

"Ho accolto questa decisione con grande rispetto nei confronti della giustizia e delle forze dell'ordine che ci proteggono. Ho espresso la voglia di essere assegnato a un istituto con ragazzi in bilico fra il bene e il male. Vorrei state con i giovani, aiutarli a vivere una vita più serena e sicura, perché la camorra è una tragedia ma si può combattere educando i ragazzi a capire che la vita non è fatta solo di violenza".

L'esperienza ai domiciliari è stata "molto interessante" per l'ex direttore del Tg4. "C'è chi dice che non è libertà stare a casa alle 22, ma a quell'ora dove devo uscire...". "Mia moglie sta guarendo, se Dio vuole. Ho imparato a pregare e ho destinato tutto ciò che posseggo a un ente no profit dedicato ai malati che non hanno soldi: do via tutto e mi tengo la pensione. Io ho vissuto bene, ora ho soltanto la speranza e la preghiera per mia moglie, che possa tornare fra le mie braccia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho anche tempo di annoiarmi – conclude – ho iniziato a scrivere un altro libro, forse l'ultimo, ma non farà ridere, esaminerò l'invidia, la gelosia che spesso c'è attorno a noi".