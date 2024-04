Emergenza casa: "Cittadini e studenti espulsi dal centro storico"

Cittadini e studenti espulsi dal centro storico. È quanto sta accadendo a Napoli da alcuni anni, ma negli ultimi mesi questo processo sembra aver subito una brusca accelerazione, soprattutto a causa dell'esplosione del turismo di massa in città. È questo l'allarme che lancia l'Unione degli universitari di Napoli, teatro organizzato un incontro con urbanisti ed esperti del settore.

Tutti coloro che erano in possesso di un appartamento, anche di dimensioni piccole hanno deciso di realizzare un b&b piuttosto che fittare la casa a studenti fuori sede o residenti storici del centro città a 500 euro al mese. L'Udu denuncia che nel centro di Napoli l'ottanta percento degli affitti è in nero. Ciò non consente agli studenti di ottenere borse di studio più cospicue, risultando ufficialmente pendolari e non fuori sede.

Un trend che, secondo la Cgil, si incrocia con la totale assenza di una politica per la casa in tutta la Campania da almeno 30 anni.

Cittadini e studenti sono stati costretti a spostarsi in periferia. Quartieri, però, dove gli investimenti dell'amministrazione comunale sono ancora scadenti, soprattutto a Scampia e Secondigliano e a Napoli Est. I servizi in questi quartieri, sono spesso scadenti e raggiungere le sedi universitarie può obbligare a lunghi e faticosi viaggi.

Un altro tema è quello delle residenze universitarie. Napoli e la Campania sono in enorme ritardo e le residenze realizzate fino a oggi, come quelle nella zona della manifattura tabacchi, risultano cattedrali nel deserto irraggiungibili dagli studenti.

Sembra perduta l'opportunità offerta dal Pnrr per avvicinare le periferie al centro, così come la sfida di rendere le abitazioni popolari di qualità ed efficienti da un punto di vista energetico.