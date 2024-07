Napoli non ridurrà i B&B, il Comune: "Per noi sono importanti"

Se Barcellona ha deciso di dire stop a B&B e case vacanza per restituire le case ai residenti, Napoli non seguirà la stessa strada. A una domanda diretta l'assessore al Turismo del Comune Teresa Armato ha risposto "...per noi sono importanti". Pochi giorni fa, il sindaco di Barcellona Jaume Collboni ha annunciato che entro il 2028 in città non saranno rinnovate le licenze per case vacanze e B&B. La motivazione di una decisione così drastica sta nei folli aumenti del mercato immobiliare della città catalana: +70 per cento in dieci anni per gli affitti, +40 per cento per l'acquisto. Aumenti che hanno portato anche chi lavora a lasciare la città.

Un trend che sta colpendo anche la città di Napoli, con residenti costretti a lasciare il centro cittadino per la diminuzione delle case disponibili e il conseguente aumento dei prezzi. Da dieci anni a questa parte, chiunque abbia un sottoscala in centro città lo ha trasformato in una struttura ricettiva, riducendo lo spazio per residenti e studenti. Stanno chiudendo anche i negozi storici in favore di pizzetterie e negozi di souvenir.

A fronte di tutto ciò, il Comune di Napoli non ha in programma alcuna azione. L'unica preoccupazione dell'assessore Armato e, quindi, dell'Amministrazione, è che b&b e affittacamere paghino la tassa di soggiorno: "Noi abbiamo messo in campo controlli a tappeto e abbiamo riscontrato che molti non erano in regola con la tassa di soggiorno. Li abbiamo resi regolari e in chiaro. I controlli proseguiranno. Per noi la presenza di b&b e case vacanza regolari è importante perché risponde a un'esigenza dei turisti".

La tassa di soggiorno, però, rimpingua le casse comunali ma non risolve l'emergenza casa a Napoli: "Nelle linee guida al nuovo piano regolatore - ha proseguito l'assessore - il Comune ha preso l'impegno di utilizzare gli immobili pubblici per creare studentati". Il documento a cui fa riferimento la Armato riconosce che la residenzialità è a rischio, ma tra le righe indica come soluzione lo spostamento dei cittadini verso altre zone della città, come Napoli Est, lasciando il centro al turismo. "Per queste cose ci vogliono norme nazionali" ha concluso Teresa Armato.