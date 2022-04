Macron rieletto, Manfredi: "Questo risultato rafforzerà il rapporto speciale tra Napoli e la Francia"

Emmanuel Macron è stato rieletto alla guida della Francia e la notizia è stata accolta con favore anche a Napoli. Gaetano Manfredi, sindaco della città partenopea, ha espresso infatti tutta la sua soddisfazione - per questa riconferma - via social.

"Non posso che gioire per la vittoria di Emmanuel Macron. Da sempre, tra francesi e napoletani, corre un legame solidissimo, con una straordinaria complicità culturale. La conferma elettorale del Presidente della Repubblica francese è in linea con i grandi valori riformisti europei - integrazione, cooperazione, sviluppo - propri anche della nostra città e rappresenta un argine decisivo a protezione degli ideali di pace e di solidarietà dei padri costituenti dell’Europa. Il risultato del Presidente Macron riguarda tutti noi e rafforzerà ancor di più il rapporto privilegiato tra Napoli e la Francia", ha scritto Manfredi.