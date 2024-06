Elezioni europee: a mezzogiorno affluenza bassa ma in crescita

Sono ancora pochi, ma più del 2019. A mezzogiorno, in tutta la provincia di Napoli il 19 per cento degli aventi diritto ha votato per le elezioni europee. Nel Comune di Napoli, il dato si ferma al 16,6 per cento. Numeri miseri, ma che se confrontati con quelli del 2019, lasciano intravedere un piccolo risveglio civico dei napoletani. Cinque anni fa, in fatti, alla stessa ora, la percentuale nel capoluogo era di 9,75. Va considerato che, in quell'occasione, non si era votato anche di sabato ma solo di domenica. Una magra consolazione, però, perché Napoli è tra i Comuni con l'affluenza più bassa.

In provincia si registrano anche dati nettamente superiori al valore medio provinciale. Risaltano le percentuali di Carbonara di Nola (58 per cento), dove i carabinieri sono intervenuti per foto all'interno di un seggio, Casola di Napoli (52 per cento), Comiziano (51), ma anche Comuni più grandi, come Bacoli (41 per cento), Capri (37), Grumo Nevano (40 per cento).

Tra le località più pigre, oltre al capoluogo, ci sono Afragola (14,29 per cento), Barano d'Ischia (12), Massa Lubrense (10,4), Melito (12 per cento), torre del Greco (13 per cento). In generale, il Napoletano non fa una bella figura a livello nazionale, visto che in tutta Italia è già andato al voto il 24 per cento degli aventi diritto. Urne aperte fino alle 23 di oggi, 9 giugno, c'è ancora un po' di tempo per migliorare i dati.