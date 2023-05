Amministrative, affluenza in calo alle 12: i Comuni dove si è votato di meno

Affluenza in calo per le Elezioni amministrative in provincia di Napoli. Si vota in 18 Comuni, tra cui anche i grandi centri Torre del Greco, Marano, Quarto e Pomigliano. Secondo i dati forniti dal Ministero dlel'interno, alle ore 12 di domenica 14 maggio solo il 14,08 per cento degli elettori è andato al seggio per esprimere la preferenza, oltre 4 punti percentuali in meno rispetto all'ultima tornata.

Marano è nettamente il Comune dove si è votato meno, con il 10,39, seguito da Boscoreale (12,5). Mentre tra i Comuni più virtuosi troviamo Cimitile (19,34), Cicciano (19,23) e Palma Campania (19,10). Da considerare, però, che Palma è anche tra le località che ha perso più punti percentuali (-9) rispetto alle precedenti elezioni, insieme a Ottaviano e Cimitile. Pollena Trocchia è l'unico Comune al voto a vedere la propria affluenza, sempre alle ore 12, aumentare rispetto all'ultima volta (da 14,21 a 16,08).

Percentuali di votanti alle ore 12 del 14 maggio 2023 :

BOSCOREALE 12,52

CASAMICCIOLA TERME 18,67

CERCOLA 13,47

CICCIANO 19,23

CIMITILE 19,34

FORIO 13,26

GRUMO NEVANO 14,83

MARANO DI NAPOLI 10,39

OTTAVIANO 14,98

PALMA CAMPANIA 19,10

POLLENA TROCCHIA 16,08

POMIGLIANO D'ARCO 15,32

QUALIANO 14,33

QUARTO 13,52

SAN VITALIANO 14,68

SANT'AGNELLO 15,66

SCISCIANO 19,04

TORRE DEL GRECO 13,31