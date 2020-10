Conte arrivato a Capri per l'inaugurazione dell'elettrodotto

Come previsto il premier Giuseppe Conte è arrivato a Capri a bordo dell’elicottero presidenziale intorno alle 16 e 30. Il Premier ha salutato alcuni capresi che lo hanno atteso nonostante il cattivo tempo. Il presidente del Consiglio si è recato presso la Stazione Terna, in occasione della cerimonia d’inaugurazione del collegamento elettrico tra l’isola azzurra e la terraferma. Oltre alle autorità isolane, presente anche il vice governatore della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.

Il nuovo collegamento prevede una nuova stazione elettrica e un elettrodotto a 150 kV di circa 19 km che collegherà la nuova stazione a quella di Capri (circa tre chilometri in cavo interrato e 16 chilometri in cavo sottomarino). Il nuovo collegamento a 150 kV “Sorrento-Capri” avrà ricadute positive su tutte le utenze della penisola perché migliorerà l’affidabilità della rete elettrica di trasmissione e di alimentazione. L’intervento ha consentito di chiudere l’anello già in parte realizzato con l’elettrodotto che collega l’isola di Capri e Torre Annunziata. L’opera fornirà sia a Capri sia alla penisola sorrentina la doppia alimentazione necessaria per garantire maggiore qualità, sicurezza e continuità di esercizio.