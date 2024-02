Vecchia America, tronchi e cinodromo: così cambia l'Edenlandia

Scatta una nuova fase per Edenlandia, il parco giochi napoletano riaperto da alcuni anni dopo un periodo di abbandono. Nella nuova fase del parco, alcune delle attrazioni più amate sono rimaste chiuse, in particolare i tronchi e la Vecchia America. Giostre che la proprietà avrebbe intenzione di ripristinare nei prossimi mesi.

Questa, infatti, è la missione affidata a Francesco Esposito, nominato amministratore di Edenlandia da Gianluca Vorzillo, presidente della Tanis srl, la holding che si occupa sia del parco di Fuorigrotta che di Acqua Flash. Il patron ha ringraziato Donatella Salazaro per il proficuo lavoro svolto in anni delicati come quelli della post pandemia.

Oltre alle due citate attrazioni, l'obiettivo di Esposito, commercialista napoletano di 37 anni, sarà quello di recuperare un altro complesso storico di Fuorigrotta: l'ex cinodromo. "Avrà il delicato compito di seguire l'iter che porterà New Edenlandia alla nuova sfida imprenditoriale su cui sto puntando - afferma Gianluca Vorzillo - con la radicale trasformazione dell'ex Cinodromo in una Edenlandia 4.0 che guarderà ai nuovi sport e alle nuove passioni soprattutto dei giovani".