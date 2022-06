Edenlandia compie 57 anni, weekend speciale con bracciale con giostre illimitate

Domani, sabato 18 giugno, Edenlandia, il primo parco a tema aperto in Europa, festeggia i suoi primi 57 anni, con una serata musicale e domenica mattina, invece, per i più piccini con un braccialetto speciale. Ad esibirsi sul palco centrale, sabato, dalle ore 19:30, quattro giovani cantanti della scena pop napoletana: Mario Forte, Giusy Attanasio, Giovanni Galletta e Rico Femiano. La serata è in collaborazione con la 3DI eventi e sarà condotta da Mery Esposito. L’ingresso è gratuito. Per festeggiare con i più piccoli e le loro famiglie, domenica il Parco propone il famoso “bracciale”, che permette di usufruire di molte giostre illimitatamente. Valido solo per la giornata del 19, ad edizione limitata, solo 1000 pezzi disponibili, il pass sarà proposto a 20 euro ed è acquistabile alle casse, direttamente domenica dalle ore 10:30 alle ore 12:30. “Cinquantasette anni di vita del parco cittadino più grande del Sud Italia, e per noi 4 anni di vita insieme - dice il presidente Gianluca Vorzillo. Anni per noi carichi di significato e di impegno. Aver nuovamente dato la possibilità ai tanti napoletani, e non solo, di poter varcare i caratteristici archi bianchi, dell’ingresso del parco, per una giornata da trascorrere in spensieratezza ed allegria è già il nostro regalo più grande”. “ In questi 48 mesi - continua Vorzillo- è stato fatto tanto e sarà fatto sempre di più. Abbiamo ospitato tante iniziative anche di respiro internazionale, abbiamo accolto e accudito tanti bambini che avevano bisogno di sorridere tranquilli almeno per un giorno, abbiamo organizzato eventi, siamo stati set cinematografico e siamo diventati il punto di raccolta e ritrovo di molti casting che si fanno in città, insomma in questi primi nostri 4 anni insieme a Edenlandia abbiamo sposato l’idea che il fare bene fa bene e che riconsegnare un pezzo importante della città ai napoletani è stato per noi un vero piacere”.

Indicazioni per il bracciale: sarà possibile acquistare massimo 4 bracciali a persona. La sua validità è giornaliera. Sulle giostre contrassegnate con la stella rossa sarà possibile effettuare un solo giro, invece, per quelle con la stella verde i giri saranno illimitati.