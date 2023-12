La cultura in Campania guarda al futuro: nel 2024 il progetto di ecosistema digitale sarà realtà

La cultura in Campania guarda al futuro. Sarà, infatti, completato entro il 2024 il progetto di ecosistema digitale. E' quanto annunciato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca a margine di un evento al Museo Madre di Napoli.

"Siamo orgogliosi perchè l'anno prossimo si completa l'ecosistema digitale messo in campo dalla Regione Campania, cioè una piattaforma digitale nella quale si raccoglie tutto quello che è cultura nella nostra regione, nel passato, nel presente e per il futuro", ha spiegato il governatore campano.

De Luca ha parlato anche della programmazione delle attività del Museo Madre e del progetto di ampliamento del sito culturale napoletano: "Al Madre si sta facendo un lavoro eccezionale. Abbiamo delle mostre bellissime. Avremo rassegne in collegamento con la biennale di Venezia, con Vienna, con Berlino, mantenendo un carattere di internazionalizzazione. Per l'ampliamento del museo siamo pronti, abbiamo avanzato la nostra richiesta per acquisire questo immobile. Attendiamo che si svegli il governo nazionale perchè questi finanziamenti sono legati allo sblocco dei fondi Sviluppo e Coesione. Prima o poi arriveranno queste risorse e amplieremo il Madre".

Il progetto di ampliamento del Museo Madre

La Giunta regionale della Campania, nello scorso mese di giugno, ha approvato la delibera di programmazione del finanziamento di 20 milioni di euro, destinato all'ampliamento del Museo di arte contemporanea "Madre" di Napoli, con l'utilizzo dell'adiacente immobile di via Settembrini.