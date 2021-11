Eclissi lunare, il 19 novembre la più lunga degli ultimi 580 anni

L'eclissi lunare che si verificherà il 19 novembre sarà la più lunga negli ultimi 580 anni, durerà oltre tre ore e mezza. In Italia l'eclissi avverrà dalle 7 alle 10 di mattina e quindi sarà difficilmente visibile in Italia. Buone speranze nelle città del Nord, mentre al Sud diminuiscono le speranze. Qualche spiraglio a Napoli di vedere parzialmente l'eclissi.

Luna dei castori

Si tratta di un'eclissi parziale in quanto la luna sarà oscurata "solo" al 97% ma sarà molto suggestiva. La luna piena di novembre viene chiamata anche "luna dei castori", un nome assegnato dai nativi americani quando i castori erano particolarmente attivi in preparazione per l'inverno ed era tempo di mettere le trappole, oppure "luna di gelo". Una volta eclissata, la luna viene chiamata "luna di sangue" a causa del suo tono rossastro o ruggine.