Eav, giornata di passione nel Vesuviano

Giornata di passione per l'Eav: partito da Sorrento alle ore 15.12, in orario, come sottolinea una nota dell'ente, il treno 1152 si è arrestato nei pressi del segnale di protezione di Torre Annunziata, ovvero vicino alla stazione. Il 1152 è un convoglio "in doppia composizione con materiale degli anni '70" spiega Eav, aggiungendo che a provocarne l'arresto è stato un "surriscaldamento ai reostati". Facile immaginare la preoccupazione dei viaggiatori. Alcuni "irresponsabilmente, senza attendere disposizioni da bordo, hanno forzato quasi immediatamente le porte lato monte e lato mare portandosi sulla massicciata e provocando occupazione della linea e conseguenti disagi alla circolazione", stigmatizza un comunicato Eav.

Per rimuovere le carrozze guaste è arrivata una coppia di treni, che le ha agganciate e ricoverate nella stazione di Torre Annunziata. "Nell'arco di mezz'ora il problema è stato risolto" precisa Eav.

Sulle linee vesuviane intanto si annunciano ulteriori disagi: "visto il protrarsi della protesta di molti macchinisti che rifiutano prestazioni di lavoro straordinario - annuncia l'ente - da martedì sarà programmata una riduzione del servizio di circa il 12 per cento, cercando di non colpire le fasce dei pendolari (info e orari sul sito Eav)". Il servizio sarà programmato sulla base delle reali disponibilità di forza lavoro nei prossimi tre mesi, in modo da consentire ai viaggiatori di conoscere in anticipo le soppressioni previste.