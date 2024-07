Domenica di passione per gli utenti EAV: sciopero del personale

Per questa domenica, 21 luglio, il sindacato Or.s.a. ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore. I lavoratori aderenti incroceranno le braccia a partire dalle ore 08:25 fino alle ore 12:25 e l'astensione riguarderà tutte le linee, dunque linee vesuviane, linee flegree, linee suburbane, collegamento Piscinola-Aversa, Funicolare del Faito.

Le motivazioni dello sciopero

Sul sito di Eav si legge che le motivazioni dello sciopero sono: “utilizzo degli agenti impiegati sui turni di manovra e sui turni di riserva, problemi nel godimento delle giornate di ferie”.

La reazione di Eav

Dura la reazione dell'azienda di trasporti che in una nota scrive "Lo sciopero proclamato dal sindacato Or.s.a. per domenica 21 luglio appare inconcepibile. Arrivare a fermare la ferrovia nel bel mezzo dell’estate per la seconda volta, in una domenica di fine luglio, lasciando senza mezzi di trasporto i cittadini e i turisti che arrivano da ogni parte del mondo, per questioni tecniche ed interpretative, è realmente inusuale, oltre che dannoso per la collettività, per l’utenza e per l’immagine dell’azienda e di Napoli".

Per quanto riguarda in particolare la questione ferie, Eav precisa che "la ferrovia lavora 7 giorni su 7 e quindi se in troppi chiedono di andare in vacanza il sabato e la domenica l’azienda è costretta a dire di no a qualcuno. Oggi con il nuovo accordo sindacale che riduce lo straordinario e permette una migliore organizzazione del lavoro anche questo tema risulta superato. Il tema quindi è superato anche grazie all’accordo in Prefettura di qualche giorno fa proprio con Or.s.a.".

Sull’utilizzo in attività di guida dei treni viaggiatori dei macchinisti addetti ai turni di manovra, ovvero allo spostamento di treni da un binario all’altro, Eav è assai caustica: "Un macchinista è sempre un macchinista - si legge nella nota - e se nasce l’esigenza di garantire il servizio viaggiatori non c’è niente di più naturale, giusto e necessario che utilizzare questo personale alla guida di treni con viaggiatori. Meglio trovare soluzioni che scioperare su questioni che i cittadini nemmeno comprendono".

Orari di prima/ultima partenza prima e dopo lo sciopero delle diverse linee possono essere consultati sul sito dell'Eav