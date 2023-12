Vesuviana, Cumana, Circumflegrea e tutti gli altri vettori Eav: gli orari per le Festività Natalizie e Capodanno

Eav ha comunicato che in occasione delle Festività Natalizie 2023 e di Capodanno 2024 i suoi servizi di trasporto pubblico subiranno variazioni. Vediamole nel dettaglio.

Linee Vesuviane

Nei giorni 25 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024 il servizio sulle linee Vesuviane avrà inizio alle ore 07:30 e terminerà alle ore 14:00, ad eccezione dei treni della linea Napoli-Sorrento, che effettueranno regolarmente servizio per l’intera giornata, con una sospensione di due ore dalle 14:00 alle 16:00.

GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2023

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento 18:52

P. Marino (via Scafati) 19:02

Sarno 18:58

Baiano 19:00

Torre Annunziata 18:33

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento 19:02

P. Marino (via Scafati) 19:06

Sarno 19:14

Baiano 19:12

Torre Annunziata 19:21



GIORNI 25 DICEMBRE 2023 E 1 GENNAIO 2024

Prime partenze da Napoli per

Sorrento 07:28

P. Marino (via Scafati) 07:38

Sarno 07:34

Baiano 07:36

Torre Annunziata 07:09

Prime partenze per Napoli da

Sorrento 07:38

P. Marino (via Scafati) 07:42

Sarno 07:50

Baiano 07:48

Torre Annunziata 07:57

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento 12:16

P. Marino (via Scafati) 12:26

Sarno 12:22

Baiano 12:24

Torre Annunziata 11:57

Ultime partenze per Napoli da

Sorrento 12:26

P. Marino (via Scafati) 12:30

Sarno 12:38

Baiano 12:36

Torre Annunziata 12:45

Sulla linea Napoli – Poggiomarino (via Scafati) saranno effettuati i treni feriali 4113 delle ore 11:14 e 4125 delle ore 12:26 da Napoli per Poggiomarino

Sulla linea Napoli – Sarno saranno effettuati i treni feriali 6105 delle ore 10:34 da Napoli per Sarno e 6126 delle ore 12:38 da Sarno per Napoli

Sulla lnea Napoli – Baiano sarà effettuato il treno feriale 8125 delle ore 12:24 da Napoli per Baiano

Sulla linea Napoli – Sorrento il servizio riprenderà fino a fine servizio con prime partenze:

da Napoli per Sorrento alle ore 16:28

da Sorrento per Napoli alle ore 16:38

I treni che verranno effettuati nella fascia pomeridiana, alla ripresa dopo l’interruzione, effettueranno servizio viaggiatori nelle seguenti stazioni/fermate: Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, San Giorgio a Cremano, Portici Bellavista, Ercolano Scavi, Torre del Greco, Torre Annunziata, Villa Regina, Pompei Scavi, Pioppaino, Via Nocera, Castellammare di Stabia, Vico Equense, Seiano, Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento.

GIORNO 26 DICEMBRE 2023

Il servizio ferroviario inizierà con le partenze dei seguenti treni e terminerà come previsto dal vigente orario di servizio.

Prime partenze da Napoli per

Sorrento 07:28

P. Marino (via Scafati) 07:38

Sarno 07:34

Baiano 07:36

Torre Annunziata 07:09

Prime partenze per Napoli da

Sorrento 07:38

P. Marino (via Scafati) 07:42

Sarno 07:22

Baiano 07:48

Torre Annunziata 07:57

Campania Express

Nei giorni 24 e 31 dicembre, verranno effettuate le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

- treno 10821 delle ore 08:22

- treno 11121 delle ore 11:22

- treno 11421 delle ore 14:22

Partenze da Sorrento

- treno 11018 delle ore 10:20

- treno 11318 delle ore 13:20

- treno 11618 delle ore 16:20

Il treno Campania Express 11721 delle ore 17:22 da Napoli per Sorrento effettuerà servizio TPL con tariffazione ordinaria soltanto nelle fermate previste da programma vigente.

Nei giorni 25 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024, il Campania Express effettuerà le seguenti corse:

Partenze Da Napoli

- treno 10821 delle ore 08:22

Partenze da Sorrento

- treno 11018 delle ore 10:20

I treni Campania Express 11721 delle ore 17:22 da Napoli per Sorrento e 11918 delle ore 19:20 da Sorrento per Napoli effettueranno servizio TPL con tariffazione ordinaria soltanto nelle fermate previste da programma vigente.