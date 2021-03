Pasqua e Pasquetta, si fermano i treni Eav: la decisione

Tutti i servizi ferroviari sulle linee gestite dall'Eav saranno sospesi nei giorni di Pasqua, domenica 4 aprile, e Pasquetta, lunedì 5 aprile. I servizi automobilistici funzioneranno invece soltanto dalle ore 7 alle ore 13.30.

La decisione della holding regionale dei trasporti è stata presa alla luce delle "recenti disposizioni emanate dal Governo nazionale e regionale" che "impongono forti limitazioni alla mobilità in particolare nei giorni delle festività pasquali del 4 e 5 aprile".

Per gli operatori sanitari o altri addetti a servizi pubblici essenziali - fa sapere Eav - "è predisposto un servizio dedicato individuale a chiamata, in sostituzione dei servizi ferroviari". Eav invita i medici o gli operatori sanitari, o addetti a servizi pubblici essenziali, con un turno di lavoro programmato per il 4 o 5 aprile, a scrivere alla mail "transferdomenica@eavsrl.it, indicando l'orario del trasferimento, stazione di partenza e stazione di arrivo, motivo dello spostamento. Provvederemo ad organizzare un trasferimento dedicato. Le mail di richiesta devono pervenire entro le ore 24 di mercoledì 31 marzo 2021".