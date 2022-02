Eav, calano i contagi tra i dipendenti: dal 7 febbraio il servizio torna regolare

Migliora la situazione per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico sia su ferro che su gomma relativo a Eav, l'Ente Autonomo Volturno. I contagi da Covid-19 che avevano costretto ad una drastica riduzione delle corse, fanno sapere dall'azienda, sono infatti calati in una settimana da 110 a 80.

"La sensibile diminuzione delle indisponibiltà di personale, legate all'emergenza epidemiologica in atto (malattia e quarantena), consente di revocare la rimodulazione del servizio che l'azienda era stata costretta ad adottare ad inizio anno e che prevedeva corse "non garantite". In effetti molte corse "non garantite" (potenzialmente soppresse) già nei giorni scorsi venivano poi regolarmente effettuate grazie alla disponibilità del personale", spiega l'holding regionale dei trasporti pubblici in una nota.

Da lunedì 7 febbraio, quindi, la circolazione "tornerà a seguire la programmazione normale con l'effettuazione di 236 corse sulle linee vesuviane e 197 su quelle flegree, come da programma di esercizio".