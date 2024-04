EAV: primo bando per le opere d'arte da realizzare lungo la tratta Piscinola-Capodichino. Tutte le info

Eav, la società guidata da Umberto De Gregorio, annuncia la pubblicazione del bando di concorso finalizzato alla realizzazione di n. 7 opere artistiche da installare nella nuova stazione di Miano – lungo la tratta Piscinola-Capodichino. Il costo complessivo riconosciuto dalla stazione appaltante per l’allestimento della stazione di Miano è pari a 350 mila euro con un costo medio per ciascuna opera di circa 50 mila euro.

Il tema

Pubblicato in coerenza con l’attuale normativa che prevede di destinare una percentuale variabile dell’importo dei lavori per la realizzazione di opere d’arte da collocare in nuovi edifici - informa una nota di Eav - il bando riguarda l’allestimento artistico della prima delle 4 nuove stazioni che verranno realizzate lungo la tratta in parola e collegate tra loro dal tema della sostenibilità - nelle sue diverse sfaccettature: ambientale, sociale, economica ed umana - ma anche dal tema della inclusività e della legalità.

La commissione

La selezione delle opere avverrà tramite una commissione composta da rappresentanti di EAV / Regione Campania, del progettista, della Soprintendenza ABAP e da due artisti di chiara fama nominati da EAV/Regione Campania.

Le opere verranno ubicate in sette diverse posizioni nell’atrio della stazione.

Come candidarsi

Gli artisti interessati a partecipare - informa Eav - potranno candidarsi, presentando la documentazione richiesta sulla piattaforma, entro il giorno 16.05.2024 e la consegna delle opere prescelte dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di incarico.

Il bando ed ulteriori info sono disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav .

Proprio come è avvenuto con la stazione di Scampia, le future stazioni di Miano, Regina Margherita, Secondigliano e Di Vittorio - realizzate in aree periferiche della città – dovranno assolvere al ruolo strategico di connettore per la rigenerazione urbana ed al bello fruibile da tutti.