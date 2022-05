"E' la fine del mondo". Nel cuore di Napoli ragazzi sfilano con manifesti enigmatici

Negli ultimi giorni, molte persone hanno segnalato la presenza per le strade di Napoli, di “uomini sandwich” che annunciano la fine del mondo. Con un cartellone rosa e giallo, coppie di ragazzi hanno girato tutta la città portando in giro il messaggio “È la fine del mondo”, presidiando le piazze e le strade più frequentate dai napoletani.

Domenica sul lungomare di Napoli, un corposo gruppo di ragazzi si è riversato per strada con il messaggio enigmatico e solleticando la curiosità dei presenti. In tanti tra passanti, turisti e commercianti si sono fermati a fare fotografie e a chiedere loro il motivo per il quale stessero andando in giro annunciando un messaggio così apocalittico, ma la risposta è stata vaga ed enigmatica.

Anche su Instagram, molti utenti stanno postando le foto dell’operazione misteriosa con tag ad un profilo sconosciuto @lafinedelmondo_official; per le strade della città sono apparsi anche dei manifesti con lo stesso messaggio.