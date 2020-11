Campania zona gialla, drappi dello stesso colore a San Gregorio Armeno

Drappi gialli, come il colore dello "scenario di emergenza Covid-19" in cui è stato stabilito - come spiegato dal premier Conte - al momento si trova la Campania. È la protesta dei maestri presepiai di San Gragorio Armeno, i quali da tempo lamentano di essere in pesante crisi economia a causa delle conseguenze della pandemia di Coronavirus.

Nei giorni scorsi avevano inviato una missiva a Conte e a De Luca, chiedendo loro sostegno economico.