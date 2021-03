Dpcm in arrivo: tutte le novità e le conferme

Dopo il confronto con i presidenti di Regione, il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà il nuovo Dpcm che ha lo scopo di frenare l'ondata di nuovi contagi Covid che si stanno abbattendo sull'Italia.

Il Dpcm entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile. L’Italia continuerà a essere divisa per fasce di rischio: fascia bianca, gialla, arancione (scura nei casi più gravi che prevede la chiusura delle scuole e il divieto di recarsi nelle seconde case) e rossa (dove sarà vietata anche l'apertura di parrucchieri e barbieri). In fascia bianca (attualmente c'è la Sardegna) va chi ha una incidenza di nuovi contagiati inferiore a 50 persone per 100mila abitanti. Tutte le attività restano aperte, ma bisogna continuare a tenere la mascherina e osservare le regole del distanziamento. Il coprifuoco può essere posticipato.

Divieto spostamento tra regioni e seconde case

Anche tra le regioni gialle non ci si potrà spostare. L’unica eccezione riguarda i motivi di lavoro, salute e urgenza che devono essere giustificati con il modulo di autocertificazione. Nelle seconde case si potranno recare solo appartanenti al medesimo nucleo familiare che si trovano in fascia bianca, gialla e arancione.

Spostamenti

Si possono andare a trovare parenti e amici ma solo una volta al giorno dalle 5 alle 22 e senza fermarsi a dormire. Non si può andare se si vive in fascia rossa.

Attività motoria e sportiva

In fascia arancione e arancione scuro si può svolgere attività motoria e sportiva all’interno del proprio comune di residenza. In fascia rossa invece solo nei pressi della propria abitazione.

Uscire dal comune

Deroga per chi abita in fascia arancione, ma entro trenta chilometri con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi.