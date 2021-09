Il Castello delle Cerimonie torna in tv: dove e quando vederlo

Il Castello delle Cerimonie 2021 torna in tv in onda su Real Time. Il format ha riscosso un grande successo soprattutto negli anni scorsi quando il protagonista era don Antonio Polese e sua moglie Rita. Ma ora è tutto nelle mani della figlia Imma e del marito Matteo Giordano pronti a riaprire le porte del Castello ai tanti fans che lo seguono in tutta Italia.

Il Castello delle Cerimonie, girato a La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, andrà in onda il 3 settembre 2021 su Real Time in seconda serata. Le puntate, tuttavia, saranno sempre disponibili in anteprima su su Discovery+.