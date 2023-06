Ospedale Rizzoli: il dottor Pezone è il nuovo primario di Ginecologia

Il dottore Crescenzo Pezone è stato nominato Direttore della UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Rizzoli ad Ischia. A darne notizia, in una nota, è l'Asl Napoli 2. "Un incarico che rientra nella strategia dell’ASL Napoli 2 Nord di dare impulso alla struttura ospedaliera di Lacco Ameno, in particolare ad un reparto punto di riferimento per la popolazione dell’Isola di Ischia. Il dott. Pezone proviene dal Reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Giuliano, dell’ASL Napoli 2 Nord, dove ha operato come ginecologo per numerosi anni", si legge.