Sempre più donne da tutto il mondo scelgono Napoli per viverci: "Ti fa soffrire ma non puoi farne a meno"

Napoli come una dea dai tanti volti con i quei contrasti che la mettono in armonia. Napoli che ispira. Napoli con la sua storia che incanta. Non mancano i modi e le similitudini per descriverla. Si parla spesso del rinnovato interesse artistico-culturale che la porta al culmine di una nuova fama che attrae viandanti da ogni dove. Attenzione, non bisogna soffermarsi solo ai studenti in Erasmus o ai turisti che vivono un soggiorno sognante, scalfito da qualche disservizio. Sono numerosissime persone non italiane che vivono a Napoli, non certo perché obbligate da circostanze o costrette ad arrivare qui a causa di vicende più grandi di loro. Niente di tutto questo. Sono in tanti a giungere dall'estero perché scelgono Napoli per viverci per un bel pezzo. C'è chi la sceglie per lavorarci, mentre in tanti napoletani vanno via. Anzi, qualcuno la sceglie anche per investirci avviando attività imprenditoriali. Camminando per le strade della città, ogni giorno ci si imbatte in queste persone che hanno scelto di viverci perché attratti dalla filosofia partenopea o da quel magnetismo che dà la carica spingendo a mettersi in gioco immaginando di vedere la vita in un ordine non proprio predeterminato. Ognuno di loro ha la sua storia e il suo modo di sentire la città, capendo l’essenza di Napoli, forse anche meglio di chi ci è nato e cresciuto. Siamo lontani dallo spaesamento rappresentato da quell'immagine data da Annamaria Ortese ne Il mare non bagna Napoli. Anche dalla retorica dei luoghi comuni che ruotano a quel 'vedi Napoli e poi muori'. Per gli stranieri che vivono a Napoli, la città ha una bellezza che va ben oltre quelle che vengono dall'arte, dai monumenti e dal patrimonio culturale. È una bellezza che deriva dalla sua energia, che trasfigura pungola e incita anche a ritrovarsi, a reinventarsi fino a trovare una rinascita . Sì, per tanti che provengono da altri Stati, anche continenti, Napoli è cambiamento, anche radicale.

L’energia salvifica di Napoli

Per alcuni, Napoli ha un potere salvifico. Rappresenta nuovi stimoli, anche sfide. Chiunque provenga da un Paese estero ha un'immagine di Napoli, anche poetica. Ma, ci potete scommettere, tutti concordano che la città brulica di energia. Sarà per il Vesuvio? Sarà per la magia di cui tutti parlano per le storie e leggende tramandate? Chissà, di fatto, la parola energia sarà ripetuta più volte perché non ci sono sinonimi che tengano. L’energia che c'è a Napoli unisce le tre donne che noi di NapoliToday abbiamo incontrato per capire il fascino irresistibile che Napoli esercita su così tanti stranieri che la scelgono.

Una visione al femminile composta da tre donne che vengono dalla Spagna, dall'Iran e dall'Austria. Tre donne di età diverse, con professioni differenti, con percorsi di vita opposti ma idealmente intrecciate dall'energia magnetica che le ha portate a Napoli, benché avrebbero potuto scegliere di andare in altre città.

Ana Navarro Ortega, Shabnam Gholami Shangolabad e Irmhild Graebner con generosità condividono con noi le loro esperienze a Napoli e le ragioni che le hanno portate qui. Sono testimonianze di com’è percepita la nostra città notando quelle sfaccettature che i napoletani danno per scontate, forse notandole poco o niente.

Conosciamole.

Ana Navarro Ortega (Spagna)

Ana Navarro Ortega viene da Almería, una città che lei definisce come “una finestra vulcanica del Sud Est della Spagna”. Un punto in comune con Napoli che l’ha fatta sentire subito a casa: “Le prime volte che ho passeggiato sul lungomare di Napoli ho riconosciuto i colori e ho sentito i profumi della mia infanzia vissuta nella mia piccola Alemeria. Mi sono ritrovata a casa. Non mi sento un corpo estraneo alla città. Non mi sento come se fossi di passaggio. A volte ragiono da napoletana”.

Ana è un’archeologa e curatrice di musei, oltre a essere un’apprezzata ricercatrice. Per anni ha diretto il museo archeologico di Siviglia. Non ama sedersi sugli allori, anzi. Cerca nuovi stimoli che con il giusto spirito di avventura la portano in Italia, a La Sapienza di Roma per intraprendere la carriera accademica. Ad Ana piace mettersi alla prova e decide di intraprendere una sfida: partecipare a un bando per dirigere l’Instituto Cervantes. Una decisione che nasce allettata dall’opportunità di vivere a Napoli. Anche se ha la possibilità di andare in altre sedi, quando vince il concorso Ana è irremovibile, vuole venire a Napoli, altrimenti nulla.

Inizia così la sua vita napoletana. Arriva nel 2021, durante una delle fasi di costante allarme per la Pandemia, conoscendo una Napoli solitaria e silenziosa come non mai, ma ciò nonostante la vive con gioia, con progetti e speranze nelle valigie.

Un nuovo lavoro, di per sé, comporta delle sfide che per lei sono opportunità, incoraggiandola a creare ponti sempre più tangibili che mescolano tradizioni e culture partenopee e spagnole con eventi che aprono dialoghi e confronti tra i due Paesi. Sono proprio le strade di Napoli e il contatto con la gente a ispirarla in questa direzione. Un lavoro che va di pari passo con la ricerca e con la pubblicazione dei suoi libri dediti alla sua formazione da archeologa.

Ana è una donna elegante, possiede una grazia non comune. Ci accoglie nella biblioteca del Cervantes, uno dei luoghi che ama di più nel centro. Durante la nostra chiacchierata è inevitabile notare la sua empatia che mostra nei confronti delle persone con cui parla e una sincera disponibilità verso il prossimo. Ha compreso la vera essenza di Napoli che descrive dalla prospettiva poetica e il suo sguardo straordinariamente positivo.

“Napoli dà una prospettiva che cambia la percezione della vita in tutti i sensi. A volte è anche rischiosa, ma offre talmente tante cose che portano a essere consapevoli a quanto sia bella la vita.” sostiene Ana Navarro.

La storia assottiglia le distanze tra spagnoli e partenopei. C’è una comunanza che rende reciprocamente accoglienti i due popoli. Non c’è da sorprendersi se i napoletani accolgono a braccia aperte una spagnola come lei. Ecco che inserirsi nella quotidianità città non è stata particolarmente difficile, nonostante la sgangheratezza e i problemi che ha una metropoli complicata come questa.

“Amministrativamente parlando è una città un po' complessa. Ci si deve abituare a questa complessità , ciò è innegabile. Però anche nei problemi che ci sono c’è qualcosa di diverso, di nuovo. Ogni volta che vado da qualche parte imparo.” dice Navarro Ortega “ Si impara una forma di comunicazione e di costruire i rapporti che si comprendono solo quando si sta a Napoli. L’accoglienza della gente è straordinaria. Essendo spagnola per me è stato facile. C’è una simpatia tra noi per la nostra vicinanza.”

Ana è entusiasta di vivere a Napoli. Il destino l’ha portata fin qui o, semplicemente, lei e Napoli si sono scelte. Da buona archeologa intuisce cosa nasconde la sua storia e, in qualche modo, ne carpisce i segreti. Ha una cognizione chiara della città, anche delle sue contraddizioni. Lavora a via Chiatamone, attuale location del Cervantes, strada considerata tra i salotti bene di Napoli, lei, però, ha scelto di vivere nel cuore del centro storico per comprendere più a fondo il cuore di Napoli. Secondo lei, sempre più stranieri scelgono di vivere a Napoli perché in essa c’è verità, un’anima: “Persone sensibili non possono restare indifferenti dalla sincerità di Napoli vedendola come una vecchia signora che ha tanto da raccontare”.

Shabnam Gholami Shangolabad (Iran)

Shabnam Gholami Shangolabad ha un’energia vulcanica, proprio come quella che lei avverte vivendo la città. Travolge con la sua gioia di vivere. E’ aderente alla convivialità partenopea, soprattutto, è riottosa a tutto ciò che confina a restare in una confort zone.

E’ arrivata da Teheran da giovanissima per studiare all’Università L’Orientale, raggiungendo le sue sorelle maggiori che già da alcuni anni studiavano a Napoli.

Come gli amori più duraturi e costanti, tra Shabnam e la città non è stato a prima vista. C’è stata qualche difficoltà ad adeguarsi ai ritmi e ad alcune problematiche, ma più è trascorso il tempo, più non è riuscita a fare a meno di Napoli. Terminata l’Università, ci sarebbe stato un mondo ad attenderla, eppure, lei invece di andare a Washington o a Londra, preferisce restare qui, dove vive. Diventa consulente per start up, piccole e medie imprese ed enti anche centri di ricerca, in contemporanea è anche un’imprenditrice fondando un’impresa dove importa tappetti persiani.

Vive da quasi 30 anni a Napoli. La conosce bene. Non l’ha mai idealizzata: ama le sue caratteristiche sublimi, le sue luci e ombre che offrono tante occasioni, ma non ha messo la testa sotto la sabbia vedendone solo la parte migliore. Con occhio lucido vede anche le criticità presenti nella città.

“C’è sempre stato un rapporto di amore e odio. E’ come una donna che ti fa soffrire ma di cui non puoi fare a meno. Napoli accoglie tutti e mi sarebbe mancata troppo se fossi andata via” racconta Shabnam “Ha i suoi disagi perché molte cose non funzionano, come i servizi pubblici. E, a dirla tutta, soffro quando vedo i forti problemi che l'affliggono perché ha tutte le potenzialità per fare in modo che le cose vadano meglio. Però il calore che ti danno le persone e la bellezza che respiri fanno pensare che il gioco vale la candela.”

Si può dire che Shabnam è stata rapita da Napoli. Lei ha un cuore persiano e un cuore napoletano perché ha attinto il più possibile dalla tradizione e dalla cultura partenopea. Dice di essere: “Una napoletana di adozione perché io ho preso tutto di Napoli e me lo sono fatto mio”. Ha anche creato una famiglia a Napoli avendo sposato 15 anni fa un napoletano. Quando lui le ha proposto di lasciare Napoli lei si è sempre rifiutata: “Quando mio marito ha lavorato fuori io ho sempre fatto fatica a staccarmi da qui. Il mio cuore si sarebbe spezzato in due. Non mi ci vedo in un altro posto, anzi, quando sono a Teheran mi manca Napoli. Teheran e Napoli sono le mie due case”.

Per la Gholami l’accoglienza ricevuta è un tassello fondamentale per capire gli scenari sociali e antropologici che identificano una nazione: “L’accoglienza è molto importante per uno straniero. A casa tua puoi essere chi vuoi, ma in un’altra nazione sei come pria cosa un estraneo per cui come vieni accolto è molto importante, così com’è importante saper vivere in un posto nuovo e sapersi integrare in nuovi contesti sociali”

Shabnam non ha mai avuto difficoltà integrarsi a Napoli.

Pur conoscendo molti stranieri e connazionali, ha preferito non restare chiusa in un recinto, ma da subito ha voluto fare amicizia e frequentare i campani anche per capire più a fondo l’essenza della città: “Le mie amicizie sono napoletane. Ritengo che sia sbagliato restare chiusi e frequentare le persone che provengono dall’estero come fanno alcuni. E’ un modo sbagliato di ambientarsi e di vivere la città. Se si viene a vivere in un nuovo Paese, anche per un periodo limitato, bisogna cercare di cogliere il massimo dalle tradizioni culturali perché è una fonte di arricchimento.”

Irmhild Graebner (Austria)

Irmhild Graebner ha un sorriso avvolgente, che mette in armonia con l’universo appena la si incontra. E’ la più giovane di questo straordinario trio di donne.

Lei è venuta otto volte a Napoli, rimandone incantata. Ama l’Italia, infatti, fin dal liceo ha studiato la lingua italiana.

Originaria di Carinzia da più di 10 anni ha vissuto a Vienna dove ha studiato e lavorato come farmacista. L’Italia e Napoli restano un pallino per lei, dicendosi che prima o poi sarebbe venuta qui non solo per trascorrere l’ennesima vacanza. Quest’anno prende il cuore a due mani e decide di prendersi un anno sabbatico.

Viene a Napoli per sei mesi, ma la vita, si sa, è capricciosa e nella sua imprevidibilità sbaraglia sempre i piani. Giorno dopo giorno ne resta sempre più conquistata dalla città e dai suoi dintorni e quei sei mesi iniziali ora si è trasformato in un periodo indefinibile.

Napoli ispira Irmhild a cambiare vita e quando la incontriamo è in piena rivoluzione che la elettrizza, pervasa da quella notoria energia di Napoli che dà anche origine a una rinascita.

La prima cosa che le chiediamo è cosa le sta dando Napoli. Senza pensarci risponde: “Napoli mi sta, soprattutto, insegnando tante cose. Prima tra tutte che la scienza non è tutto. C’è sempre l’uomo che con le sue contraddizioni e diversità fa sempre l’eccezione e Napoli con la sua energia ne è prova. Napoli è un inno alla diversità con il suo popolo. Questo per me è bellissimo”.

Come Ana e Shabnam, anche Irmhild è stata colpita favorevolmente dall’accoglienza dei partenopei: “Sono stata accolta con le braccia aperte. Anche quando sono venuta a Napoli come turista l’ho sempre trovata una città familiare. Forse i napoletani sentono quando chi arriva ama la città e la sua gente e quindi ricambiano anche con un sorriso. Arrivi solo ma poi non lo si è più. Basta anche scambiarsi un sorriso spontaneo per stare in compagnia e sollevare lo spirito. In questa si impara a sorridere e questo lo porterò con me”.

La leggerezza che c’è nel prendere la vita così come viene la fa stare bene. E’ una città che sorprende perché, secondo Irmhild, se si vive a Napoli le sorprese sono all’ordine del giorno.

“Per me la città è piena di sorprese. Sicuramente anche in negativo perché ci sono delle cose che non vanno affatto bene come la spazzatura, alcuni edifici poco curati e dei lati oscuri legati presenti nella città. Elementi che però esistono in ogni grande città. Credo che le sorprese belle che regala Napoli siano superiori a ciò che c’è di brutto. Dietro ogni angolo puoi scoprire la bellezza” afferma Irmhild.

In Napoli avverte una forza rigeneratrice che sollecita a prendere decisioni importanti perché è fuori dal comune:

“Qui si trova pace in una quotidianità immersa in un casino enorme ma che paradossalmente aiuta riappacificarsi con sé stessi. Per questo per me è un luogo così speciale. A Napoli c’è un’energia di rinascita che permette di ritrovare nuove soluzioni. Anche i rumori, per quanto fastidiosi, aiutano a cambiare ritrovando un altro aspetto di noi. A Napoli sto capendo che essere felici è una decisione”.