Covid, De Luca: "In questo momento quattro donne in gravidanza non vaccinate ricoverate a Napoli"

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid e sulla campagna vaccinale in Campania, ha parlato di alcune donne in gravidanza ricoverate al Nuovo Policlinico di Napoli: "In questo momento abbiamo quattro donne in gravidanza ricoverate al Policlinico Federico II tutte non vaccinate. Per una di queste donne, ricoverata due mesi fa, si è fatto il parto cesario per tentare di salvare il bambino, che però due mesi dopo è morto. Nella famiglia di questa donna non c'era nessun vaccinato. Così anche per le altre tre donne. Faccio appello alle donne in gravidanza affinchè dopo tre mesi facciano il vaccino".

"Non c'è nessuna persona vaccinata in Campania che sia morta, sia andata in terapia intensiva o che ha registrato sintomi gravi. Ti puoi contagiare, ma 9 volte su 10 sei asintomatico. In ogni caso ti salvi la vita e la vaccinazione serve a questo: a salvare la vita", ha aggiunto il Governatore.