“Donne che ce l’hanno fatta”, a due napoletane il premio internazionale

Sono due napoletane le vincitrici del premio “Donne che ce l’hanno fatta”. Si tratta di Maria Pia Rossignaud, giornalista divulgatrice fra i 25 esperti di digitale della rappresentanza italiana in Commissione Europea; e Monica Buonanno, assessore a Lavoro e Politiche sociali al Comune di Napoli.

Il premio, promosso dagli Stati Generali delle Donne col patrocinio della Commissione europea e giunto alla sua settima edizione, va a donne “speciali” italiane e straniere che, nel relativo settore di appartenenza, hanno raggiunto l’eccellenza e ruoli importanti.

Maria Pia Rossignaud, di Vico Equense, ha coniugato l'amore per il giornalismo con quello per l’innovazione tecnologica. Ha girato il mondo, partecipando a convention in molti Paesi, proprio per raccontare prima di tutti, grazie alla rivista che oggi dirige e ad altri media su cui scrive, idee sul futuro. Buonanno è laureata presso l'Università Federico II di Napoli in Scienze politiche con indirizzo politico internazionale e prima che diventare assessore lavorava presso l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro.