Irina, il viaggio dalla guerra a Napoli per salvarle la vita

In fuga dalla guerra e anche dalla malattia. E' stato lungo il viaggio di Irina, ucraina di 17 anni, che è stata trasportata a Napoli d'urgenza per salvarle la vita. La giovane era in Polonia, dove era arrivata come profuga per scappare dal conflitto che sta dilaniando l'Est Europa.

A chiedere l’intervento della rete dell’emergenza sanitaria Protezione civile della Regione Campania è stata la Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario nazionale (Cross) che venerdì ha attivato la procedura di MedEvac per la ragazza di soli 17 anni, affetta da diabete mellito di tipo I. Iryna è tra le tantissime giovani donne giunte in Polonia in fuga dalla guerra. Lei però, oltre che le bombe, deve affrontare anche la malattia. Nei giorni scorsi il suo diabete si è aggravato e l’ha esposta ad un altissimo rischio di chetoacidosi diabetica, grave complicanza causata da una iperglicemia conseguenziale ad un deficit di insulina.

A rispondere prontamente alla richiesta della Cross è stato il direttore del Servizio 118 dell’ASL Napoli 1 Centro Giuseppe Galano. L’operazione è iniziata venerdì, con il decollo da Pratica di Mare di un mezzo militare sanitario della Guardia di Finanza. L’aereo è atterrato a Resovia (Polonia) dove la giovane donna è stata prelevata assieme alla sorella 21enne. Immediato il nuovo decollo e, dopo una tappa a Bologna, il mezzo di soccorso dell’aeronautica militare è giunto a Pratica di Mare. Ad aspettare la giovane Iryna e sua sorella un’ambulanza medicalizzata del servizio 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Il medico a bordo dell’ambulanza ha visitato la paziente e ritenendola sufficientemente compensata ha disposto il trasferimento al Residence dell’Ospedale del mare.

Giunte a Napoli nella tarda serata di ieri entrambe le giovani donne sono state sottoposte ad un tampone antigenico (che ha dato esito negativo) e ristorate per il lungo viaggio. Stamani per Iryna è iniziato il percorso di inquadramento dei suoi bisogni di salute presso l’Ospedale del mare e la necessaria assistenza medica.

"Rispondere a queste richieste di aiuto - dice il direttore generale Ciro Verdoliva - è un nostro dovere. Ciò detto, sono orgoglioso di come il nostro personale, a cominciare dal direttore Galano, ha gestito l’operazione e di quanto stiamo fornendo per le nostre competenze sanitarie alla protezione civile regionale. La Campania, seguendo gli indirizzi estremamente chiari del Presidente De Luca che ha delegato alla protezione civile regionale il coordinamento degli interventi e delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, ha assunto sin da subito un ruolo di primo piano nell’ambito dell’accoglienza che il nostro Paese sta garantendo a chi è in fuga dalla guerra".