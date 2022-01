Policlinico Federico II, madre positiva al Covid partorisce tre gemelli

Parto trigemellare al Policlinico Federico II. La mamma, con pregressa infezione da Covid-19 e non vaccinata, proveniente dalla provincia di Salerno, è stata accolta dall'equipe di Ginecologia ed Ostetricia federiciana, diretta dal prof. Giuseppe Bifulco. Il parto è avvenuto alla trentaduesima settimana di gravidanza, la donna è stata assistita dal prof. Costantino Di Carlo.

Due dei neonati sono ricoverati nella Terapia Intensiva Neonatale, guidata dal prof. Francesco Raimondi (il terzo neonato è stato accolto presso altra struttura).

"Alle equipe della Ginecologia ed Ostetricia e della Neonatologja e Terapia Intesiva Neonatale, un sincero ringraziamento per l'impegno con cui hanno affrontato, e stanno tuttora gestendo, l'emergenza pandemica, assistendo le mamme ed i loro bambini con grande professionalità ed umanità. A tutte le donne in gravidanza, desidero rivolgere, da donna e da madre, l'invito a vaccinarsi per proteggere sé stesse e i loro bambini", sono le parole del Direttore generale Anna Iervolino.