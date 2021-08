Capri, chi è Monica: la prima donna alla guida della funicolare

Monica Schettino, quasi 23 anni, è entrata nella storia dell’isola di Capri. La giovane anacaprese, infatti, è la prima donna alla guida della funicolare dell’isola, in 115 anni storia.

“È un emozione fortissima, bellissima. A parole non riesco a spiegarlo, però, forse molto brevemente posso dire che è una grande soddisfazione sia per me che per la mia famiglia e per tutti i cittadini anacapresi e capresi... Un grande passo avanti”, ha detto Monica a NapoliToday.

Monica si definisce “solare” e ammette che le piace “ridere e scherzare con chiunque, soprattutto con i clienti”. Figlia di un autista Atc, ha iniziato a lavorare “in questa grande famiglia” nel 2019 come agente di stazione. “Ora, dopo due anni, sono agente di stazione, di vettura e di biglietteria”, ha spiegato.

La passione per il calcio

Se l’amore può attendere, almeno per ora (“mi sto frequentando con un ragazzo non caprese”, ammette), le sue energie le spende tutte tra lavoro e la sua grande passione: il calcio.

Anche in questo caso c’è un “fil rouge” che la lega al padre, ex calciatore e allenatore. “Lui ha giocato da ragazzo, in diverse categorie – racconta - Poi non poté più giocare per vari motivi di salute e iniziò a fare l'allenatore. Avevo l'età di 5-6 anni quando mi insegnò a giocare a calcio, io all'epoca giocavo a tennis ma la mia vera passione è sempre stato il calcio. Oggi gioco nella Germano Bladier: squadra che porta il nome di un personaggio molto noto e amato sull’isola”.

“Più spazio alle donne”

Infine, la giovane lancia un appello per le donne che “soffrono” per le scarse opportunità a loro riservate in alcuni ambiti lavorativi. “Secondo me si c'è ancora un problema di scarse opportunità per le donne in certi ambiti lavorativi, ma questa è un cosa che deve essere superata soprattutto a Capri perché le donne hanno la stessa capacità degli uomini. Anzi, molto spesso li superiamo”, conclude Monica.