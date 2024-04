Donna ferita a Fuorigrotta: inquirenti sulle tracce dello sparatore. Il proiettile ad altezza di bambino

Solo il caso ha evitato che fosse colpito un bimbo dal colpo sparato ieri, verso le 19.00, nel Parco Giochi di Piazza Italia. La donna ferita, 50 anni non ancora compiuti, era lì per far svagare la sua bambina. Intorno a loro altri piccoli e diverse persone. "La piazza era gremita", dicono a NapoliToday i pochissimi che hanno voglia di parlare.

Le indagini vanno avanti a 360° ma la direzione, allo stato, porta alla malavita locale: forse qualcuno voleva mostrare la pistola agli amici e, nell'alzarla incautamente, ha fatto partire un colpo oppure voleva deliberatamente sparare ma qualcosa è andato storto e il proiettile ha raggiunto alla gamba sinistra la signora che era lì per far giocare la figlia.

Le macchie di sangue sono ancora visibili sul pavimento morbido del parco giochi, poco lontano da un cavallino a molla. Provvidenziale per la signora ferita l'intervento di un soccorritore che ha fermato l'emorragia con la propria cintura in attesa dell'arrivo dei soccorritori. È ricoverata da ieri al San Paolo per essere sottoposta ad un'operazione chirurgica resa indispensabile dai danni provocati dalla pallottola.

Nel parco giochi, stamane, complice la giornata di sole, c'erano già dei bimbi e intorno diverse persone: qualcuno a prendere il sole, qualche altro col cane, chi a chattare col telefonino. Molti non avevano saputo quello che era accaduto, e quelli che lo sapevano non sembravano granché preoccupati. "È sempre stata una piazza tranquilla", hanno detto più persone a NapoliToday. Solo Michele, 86 anni portati alla grande, sorriso smagliante, che ha sempre abitato in zona avverte che all'imbrunire è meglio non andarci: "ci vorrebbe un po' di vigilanza - spiega - e anche di luce".

La solidarietà del prefetto alla mamma ferita

Stamane, presieduto dal prefetto Michele di Bari, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i rappresentanti delle forze dell'ordine per fare il punto sulla vicenda e il prefetto ha espresso la propria vicinanza alla vittima della sparatoria, assicurandole che verrà profuso il massimo impegno da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati.

"Si tratta di un episodio particolarmente grave che denota, tra l’altro, l’assenza valoriale e la povertà educativa degli autori, che hanno agito in un contesto popolato da bambini e genitori, in pieno giorno, incuranti di mettere a rischio l’incolumità di persone innocenti", spiega una nota della Prefettura.

Le indagini

Le Forze dell’ordine hanno attivato indagini e controlli nella zona e nelle aree limitrofe, e sono già state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti.

I precedenti

A marzo 2021, quando gli equilibri tra i clan che controllavano Fuorigrotta, Bagnoli e Soccavo sembravano essere saltati, poco dopo le 20 alcuni motociclisti fecero una stesa, di sabato, tra via Caio Duilio e Largo Lala.

A dicembre 2021, ancora in via Caio Duilio, all'angolo con largo Lala, venne colpito a morte Andrea Merolla, 30 anni: era in scooter quando venne affiancato da due sicari in moto.