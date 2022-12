“Babbo Natale – Andata/Ritorno”: l’iniziativa per i bambini ricoverati in ospedale a Napoli

Lunedì 19 dicembre 2022 a partire dalle 10.30, i piccoli pazienti della chirurgia pediatrica della Federico II riceveranno i doni di Babbo Natale, accompagnato per l'occasione dal trio comico partenopeo "I Ditelo Voi". Un momento per regalare sorrisi e spensieratezza ai bambini ricoverati e per aiutarne altri, quelli ucraini, che patiscono il freddo in questo inverno senza riscaldamento, privati di gas ed energia elettrica. L'associazione "Amici della chirurgia pediatrica onlus" donerà infatti, contestualmente, l'equivalente per l'acquisto di 160 coperte all'Unicef Campania.

Un'iniziativa che intende valorizzare il senso della reciprocità del dono e della circolarità delle azioni solidali. Da qui il titolo "Babbo Natale – Andata/Ritorno", l'occasione per favorire un impegno consapevole da parte dei professionisti, delle famiglie, delle realtà associative e dei bambini perché si possa sempre più spesso lavorare insieme per realizzare reti di supporto e sostegno reciproco.

Interverranno, tra gli altri, il direttore della chirurgia pediatrica della Federico II Ciro Esposito, la presidente del comitato Unicef Campania Emilia Narciso, il direttore generale Giuseppe Longo e il direttore sanitario Anna Borrelli.