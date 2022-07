Covid, don Luigi Merola in ospedale: "Pregate per me"

Il Covid ha colpito anche il prete anti-camorra don Luigi Merola. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote con un post sui social: "Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Vi comunico che anch'io sono risultato positivo al covid, fate una preghiera per me ... ci vediamo presto!".

In un post successivo, don Merola, si mostra nel letto di ospedale e scrive: "Sereno mercoledì a tutti! Qui, in ospedale, mi rendo conto ancor di più che dobbiamo volerci bene e aiutare sempre chi sta nel bisogno... non dobbiamo far passare la nostra vita senza aver lasciato un segno: fate del bene sempre!".